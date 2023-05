Cutremur în Grecia. Seismul a avut loc în insula preferată de români Grecia a fost zguduita noaptea trecuta de un cutremur de 5,2 grade pe scara Richter. Seismul a avut loc in Insula Creta. Cutremurul a avut loc la ora locala 21:58, iar epicentrul a fost la aproximativ 4 kilometri sud de Moires. Cutremurul s-a produs la o adancime de aproximativ 10 kilometri și tremuraturi moderate pana la ușoare au fost simțite in Creta, langa epicentru, dar și in sud-estul Greciei și sud-vestul Turciei. Pana in momentul de fața nu au fost raportate victime sau pagube materiale importante. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

