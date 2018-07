Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de suprafața cu magnitudinea de 3,0 a avut loc joi in jurul orei pranzului in sud-estul Marii Britanii, acesta fiind cel de-al treilea seism din ultimele doua saptamani care are loc in aceeași regiune, au confirmat autoritațile britanice, informeaza Daily Mirror, conform mediafax.…

- Pompierii s-au luptat 96 de ore cu flacarile printre urși și vipere. Flacarile nu sunt intotdeauna singurul dușman al unui militar care intra in inima incendiului – fie cu un topor, un tarnacop sau cu o lopata in maini, fie ținandu-se strans de capatul unui furtun din care țașnește apa cu putere -,…

- O parada de moda ciudata. Acesta ar putea fi primul gand care iți vine dupa ce vezi imaginile din galerie. Totuși, nu este vorba despre vreo creație menita sa șocheze, ci despre scene desprinse din viața cotidiana care ridica mari semne de intrebare. Oamenii nu cunosc nicio limita.

- Un incident foarte grav s-a petrecut vineri, 18 mai 2018, intr-o galerie miniera parasita de la Rosia Montana. O persoana a fost grav ranita si a fost transportata la spital in urma unei explozii. Incidentul a fost provocat de o explozie ce a avut loc in galeria miniera. Surse neoficiale sustin ca persoanele…

- Un medic rezident clujean, in varsta de 27 de ani, a fost voluntar timp de trei saptamani intr-un spital din Irak, unde a tratat refugiatii din Mossul, raniti de gloante sau explozii. Experienta l-a marcat si l-a facut sa isi schimbe...

- Sonaca Aerospace Transylvania, filiala romaneasca a producatorului belgian de echipamente aerospațiale Sonaca, inregistreaza in momentul de fața un an de producție și va continua sa creasca treptat cu noi produse. Azi, la sediul fabricii din Moldovenești/Badeni, a avut loc o conferința de presa in care…

- Cinci adulti si doi copii vor fi transportati la spital, sambata, in urma unui incendiu ce a izbucnit la etajul trei al unui bloc cu zece etaje de pe Strada Ramnicu Valcea din Capitala, anunta reprezentantii ISU Bucuresti-Ilfov.

- Proiectul Vesta a luat naștere acum cațiva ani, dar acum Amazon a inceput sa intensifice recrutarea de personal pentru acest proiect. Zeci de joburi disponibile au fost publicate pe pagina de net a comopaniei, doritorii fiind informați ca Amazon ar dori sa ”planteze” primii roboți in casele propriilor…