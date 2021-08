Cutremur de magnitudine 7,2 în Haiti Un cutremur cu magnitudinea 7,2 pe scara Richter s-a produs in Haiti. S-a resimțit in intreaga regiune a Caraibelor. Seismul s-a produs la o adincime de 10 km și la 150 de km de capitala Port-au-Prince. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

- Un puternic cutremur a zguduit sâmbata vestul statului Haiti, fiind resimțit în întreaga regiune a Caraibelor, unde oamenii și-au parasit panicați locuințele de teama sa nu se prabușeasca, relateaza Reuters.Seismul - de magnitudine 7,2 potrivit Institutului american de geofizica…

