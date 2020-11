Cutremur, de magnitudine 3.5, in Zona seismica Vrancea-Romania. In ce judet a fost localizat epicentrul

Stiri pe aceeasi tema

- Seismologii sunt in alerta, dupa ce Romania a fost zguduita, joi, de trei cutremure intr-o singura zi, cel din urma, aproape de miezul noptii, fiind si cel puternic! România s-a zguduit din nou! În noaptea de joi spre vineri, mai precis la ora 23:21:43, a avut loc un nou cutremur…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,7 pe scara Richter a avut loc joi, in zona seismica Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare Dezvoltare și pentru Fizica Pamantului (INCDFP), potrivit Mediafax.CITEȘTE ȘI: Testul care te ajuta sa iți dai seama daca suferi de o boala la plamani: Implica…

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,7 s-a produs luni in județul Vrancea. Este al doilea seism produs luni in zona seismica Vrancea, anunța MEDIAFAX.Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, seismul s-a produs la ora 17:19, in județul Vrancea, la adancimea de 85 kilometri.…

- Un cutremur cu magnitudinea ml 2.6 a fost inregistrat, in aceasta dimineata, la ora 05.40, in judetul Buzau. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului seismul a avut epicentrul la coordonatele 45.51 N ; 26.26 E la 117 kilometri adancime.Cutremurul s a produs la…

- Noaptea trecuta s-a detectat un nou cutremur in Zona Seismica Vrancea, la ora 00:21:44. Seismul a avut magnitudinea de 3.7 pe scara Richter și s-a produs la adancimea de doar 15km, anunța Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) In ziua de 29 August 2020, la ora…

- Un cutremur cu magnitudinea 3.8 a fost anuntat de Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Conform sursei citate seismul a avut epicentrul in judetul Vrancea, la 10 kilometri adancime, si a fost inregistrat la ora 00.21. Cutremurul s a produs la 70 km E de Brasov, 89 km…

- Un cutremur cu magnitudinea 3.5 a fost inregistrat, in aceasta dimineata, in judetul Vrancea, la ora 06:52 ora locala a Romaniei , la adancimea de 138km.Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului seismul de intensitate I a fost localizat la coordonatele45.69 N ;…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade s-a produs in aceasta dimineața in apropiere de Brașov, in zona seismica Vrancea. Seismul s-a produs luni dimineata, la ora locala 2:26, la o adancime de 82 de kilometri, conform datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului…