Cutremur de 8,2 grade în Alaska / A fost emisă avertizare de tsunami ​Mai multe teritorii din Alaska sunt supuse avertizarilor de tsunami dupa ce un cutremur cu magnitudinea 8,2 a lovit în largul coastei, potrivit datelor preliminare ale US National Tsunami Warning Center. Cutremurul a fost localizat la aproximativ 91 de kilometri est de sud-est de Perryville, Alaska, și a avut loc miercuri seara în jurul orei 22:15, scrie CNN. Au existat cel puțin doua replici puternice, de magnitudini preliminare 6,2 și respectiv 5,6. Poliția din Kodiak, cel mai mare oraș din insula Kodiak, i-a sfatuit pe locuitori sa se mute pe un teren înalt. Kodiak se afla… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

