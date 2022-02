Miercuri seara, la ora 23:03:51 (ora locala a Romaniei), s-a produs in regiunea Cipru un cutremur semnificativ cu magnitudinea ml 5.5, la adancimea de 66km.Seismul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 124km V de Limassol, 150km V de Nicosia, 227km SE de Muratpasa, 231km SE de Antalya.Cutremure in lanț, miercuri seara, in RomaniaDoua cutremure s-au produs in Romania, miercuri seara, fiind resimțite in mai multe orașe. In total, in ultimele 24 ore au avut loc patru cutremure in zona seismica Vrancea-Buzau.Un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.5, s-a produs, miercuri seara, la ora 20:59:38…