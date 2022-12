Cutremur de 3,4 grade pe Richter, miercuri dimineaţa în judeţul Buzău Un cutremur cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter s-a produs miercuri dimineața, in județul Buzau , la 63 de kilometri de Brașov. Cutremurul s-a produs miercuri dimineata, la ora locala 3:49, in zona seismica Vrancea , judetul Buzau, potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a inregistrat la o adancime de 143 km. Acesta s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 63 km est de Brasov, 77 km nord-est de Ploiesti, 115 km sud de Bacau, 128 km vest de Braila, 128 km vest de Galati, 130 km nord de Bucuresti, 146 km nord-est de Pitesti,… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

