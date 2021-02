Cutremur cu magnitudinea de 7,5, la sud-est de insulele Loyalty

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,1 grade a avut loc, joi dupa-amiaza, pe Insula Cipru, fiind simtit puternic, informeaza site-ul Knews.Kathimerini.com.cy, potrivit Mediafax. Cutremurul de 5,1 grade s-a produs in zona Dasaki Achnas, la circa 35 de kilometri sud-est de orasul Nicosia, la adancimea…

- Un cutremur cu magnitudine de 6,2 a avut loc vineri dimineata in insula indoneziana Sulawesi si a ucis cel putin 7 oameni, iar mai multe sute de persoane au fost ranite, relateaza BBC, potrivit News.ro. Citește și: Marcel Ciolacu anunța un cutremur provocat de Florin Cițu: Vrea sa vanda –…

- In ziua de 06 Ianuarie 2021, la ora 19:28:36 (ora locala a Romaniei), s-a produs in SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA un cutremur semnificativ cu magnitudinea mb 5.9, la adancimea de 60km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 57km E de Bengkulu, 236km SV de Palembang, 255km S de Jambi City,…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,3 pe scara Richter s-a produs, joi dupa-amiaza in judetul Vrancea. Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anuntat, joi, ca un cutremur slab cu magnitudinea 3,3 s-a produs la ora 16:39:26 (ora locala a Romaniei), potrivit news.ro.…

- Alte doua seisme puternice s-au produs miercuri dimineata in Croatia, primul cu magnitudinea 4,7, iar al doilea cu magnitudinea 4,8 pe scara Richter, cu epicentrul in regiunea Petrinja, informeaza agentia de stiri croata HINA citata de Agerpres. Primul a avut loc la ora 6:15 a.m, iar cel de-al doilea…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 s-a produs luni dimineata, la ora locala 8:41, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, la o adancime de 137 de kilometri, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul a avut loc in apropierea…

- Un seism cu magnitudinea 6,3 s-a produs vineri in Filipine, potrivit Institutului american de geofizica (USGS), facand sa se cutremure cladirile si intrerupand liturghiile de Craciun, dar fara sa se inregistreze victime sau pagube materiale, noteaza AFP preluat de agerpres. Miscarea telurica s-a…

- Un cutremur de 6,2 grade a zguduit coasta chiliana, a anunțat US Geological Survey. Cutremurul a avut loc la o adancime de aproximativ 20 de kilometri. Nu exista, deocamdata, informații cu privire la pagube materiale sau victime.