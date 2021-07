Stiri pe aceeasi tema

- Un puternic seism cu magnitudinea 8,2 grade pe scara Richter s-a produs miercuri seara la mica adancime in Peninsula Alaska, urmat de o alerta de tsunami in regiune, au precizat autoritatile americane, potrivit Reuters.

- Romania, lovita de doua cutremure in aceasta dimineața Doua cutremure au avut loc, in aceasta dimineața, in zona seismica Vrancea. Primul dintre ele a avut 4, 1 grade pe scara Richter. Primul sesim a avut loc luni, la ora 03:09:28, in zona seismica Vrancea. Seismul a avut o magnitudine de 4,1grade pe…

- Anunțul a fost facut printr-o postare pe site-ul Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP. „In ziua de 06.07.2021, la ora 14:20:24 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.4, la adancimea de 80 km”, se…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter a provocat vineri panica in Bingol, in estul Turciei, fara a se semnala victime sau pagube provocate de seism in acest oras cu 160.000 de locuitori, informeaza EFE, citat de Agerpres .

- Un cutremur cu magnitudinea de 2,7 grade pe scara Richter s-a produs marți in zona seismica Vrancea. A fost un cutremur de adancime care a fost simțit in special in orașele aflate in apropierea epicentrului. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul…

- Seismul s-a produs la o adancime de 10 kilometri și a avut o magnitudine inițiala de 7,2. Cu toate acestea, autoritațile au transmis ca nu exista riscul de a se declanșa un tsunami. Filmarile postate pe rețelele de socializare arata ca mișcarea telurica a fost oarecum constanta, iar oamenii nu s-au…

- Seismul a avut loc la 8:58 am (23.58 GMT joi), epicentrul sau fiind localizat in largul coastei prefecturii Fukushima, la o adancime de 40 de kilometri.La inceputul acestei luni, un seism cu magnitudinea 7,2 s-a produs, pe 1 mai, in nord-estul Japoniei. Atunci autoritatile au emis o alerta de tsunami…