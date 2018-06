Cutremur cu magnitudinea de 5.5 în Grecia Un cutremur puternic, de suprafata, s-a produs, luni, in Grecia. Seismul a avut o magnitudine de 5,5 pe Richter. Epicentrui'l cutremurului a fost localizat la 27 km la Vest de orasul Methoni si la 69 km Sud-Vest de orasul Kalamata. Seismul s-a produs la o adancime de 30 de kilometri si 10, potrivit altor surse. Nu sunt deocamdata informatii despre producerea de pagube materiale si de eventuale victime. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

