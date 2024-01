Cutremur cu magnitudinea 7,6 în Japonia, în ziua de Anul Nou. A fost emisă alertă de tsunami Un cutremur puternic cu magnitudinea de 7,6 grade a zguduit luni, 1 ianuarie, regiunea central-nordica a Japoniei, a anuntat postul public NHK, citat de Reuters.In urma seismului, Agentia de Meteorologie din Japonia a emis o avertizare de tsunami care vizeaza regiunile costiere ale prefecturilor Ishikawa, Niigata si Toyama.Aunt așteptate valuri de pana la 5 metri inalțime sa ajunga la Noto, in prefectura Ishikawa, a avertizat agenția de meteorologie.Footage from the local Shinkansen station in Ishikawa prefecture, extremely powerful shaking! #japan #earthquake pic.twitter.com/98syIwnGkj— Greg… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

