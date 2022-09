Cutremur cu magnitudinea 6,8 în provincia Sichuan din China, soldat cu şapte morţi Un cutremur cu magnitudinea 6,8 a zguduit luni provincia Sichuan din China, cel mai puternic seism care a lovit regiunea din 2017. Cutremurul s-a soldat cu cel putin sapte morti si a afectat capitala provinciei Chengdu si alte provincii, relateaza Reuters. Unele drumuri si case din apropierea epicentrului au fost avariate din cauza alunecarilor de teren produse, in timp ce reteaua de comunicatii a fost afectata in cel putin o zona, potrivit televiziunii de stat. Nu au fost raportate pagube la baraj si hidrocentrale pe o raza de 50 km de epicentru. Epicentrul seismului a fost la Luding, a anuntat… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

