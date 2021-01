Un cutremur cu magnitudinea 6,4 a fost resimtit luni in vestul si centrul Argentinei, provocand panica in randul populatiei, a informat Institutul national de prevenire seismica, mentionand insa ca pe moment nu au fost semnalate victime sau pagube importante, informeaza AFP.



Seismul a avut loc luni, la ora locala 23:46 (marti, 2:46 GMT), avand epicentrul in localitatea Pocito din provincia San Juan, la aproximativ o mie de kilometri de capitala Buenos Aires, nu departe de granita cu Chile, a indicat Institutul American de Geofizica (USGS).



Cutremurul s-a produs la o adancime…