- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 s-a produs luni in regiunea aflata la frontiera dintre Chile si Bolivia, a anuntat Centrul German pentru Geostiinte (GFZ), citat de Reuters. Seismul s-a produs la o adancime de circa 90 de kilometri, a precizat GFZ. Potrivit Xinhua, care citeaza…

- Un cutremur cu magnitudinea de 6.1 grade pe scara Richter s-a produs pe coasta din regiunea centrala a Chile, a anuntat duminica Centrul german de cercetare in domeniul geostiintelor, informeaza Reuters. Seismul s-a produs la o adancime de 10 km. AGERPRES/(AS - autor: Raluca Anghel, editor…

- Un puternic seism, cu magnitudinea 6,7, s-a produs vineri in Grecia si a fost resimtit in capitala acestei tari, Atena, informeaza Reuters, care citeaza Centrul Seismologic Europeano-Mediteranean (EMSC). In urma cutremurului nu au fost consemnate victime si pagube imediate. Seismul s-a produs la o adancime…

- Un cutremur moderat, cu magnitudinea mb de 5,4 grade, s-a produs in ziua de marti, 13 octombrie, in regiunea Insulelor Socotra din Nord-Vestul Oceanului Indian. Cutremur in Romania. Seismul s-a produs in zona seismica Vrancea Seismul a avut loc la ora 9h29min UTC (ora locala 12h39min…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,3 grade s-a produs joi in regiunea de est a insulei Papua Noua Guinee, fara ca autoritatile locale sa fi raportat deocamdata victime sau pagube materiale, relateaza EFE, potrivit Agerpres.Seismul s-a produs la ora locala 17:35 (07:35 GMT) in largul marii, la 113…

- Un cutremur cu magnitudinea 6 s-a produs marti la o distanta de 232 km est de orasul Levuka, situat pe coasta de est a insulei Ovalau din Fiji, la ora 10:11 GMT, a anuntat Institutul de Geofizica din Statele Unite (USGS), transmite agerpres.ro.

- Un cutremur cu magnitudinea 5,2 s-a produs sambata in nord-estul Iranului, langa granita acestuia cu Turkmenistanul, a informat televiziunea de stat iraniana, potrivit Reuters. Mai multe case au fost avariate, insa nu au existat victime.Cutremurul a fost resimtit intr-o zona de langa localitatea…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,3 grade s-a produs, vineri seara, in zona Insulei Creta, in sudul Greciei, fiind simtit puternic, anunta autoritatile de la Atena.Seismul de 5,3 grade a avut loc la ora locala 19.28 (19.28, ora Romaniei), la adancimea de 51 de kilometri, conform Institutului…