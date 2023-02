Cutremur cu magnitudinea 5 în sudul Turciei Un cutremur cu magnitudinea 5 a afectat provincia Hatay, sud-estul Turciei, a anuntat joi Centrul de monitorizare a cutremurelor Kandilli. Epicentrul cutremurului a fost localizat in districtul Defne. Nu au fost semnalate victime sau pagube. Seismul are loc la mai bine de doua saptamani dupa cutremure devastatoare similare in regiunea de granita dintre Turcia si Siria in care si-au pierdut viata aproape 50.000 de oameni. De atunci, au urmat un total de 8.550 de replici, inclusiv unele in Hatay si in alte 10 orase turcesti. Unele au avutmagnitudinea de peste 6 grade, a declarat autoritatea turca… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea 5 a afectat provincia Hatay, sud-estul Turciei, a anuntat joi Centrul de monitorizare a cutremurelor Kandilli, relateaza dpa, citata de Agerpres.ro. Epicentrul cutremurului a fost localizat in districtul Defne. Nu au fost semnalate victime sau pagube. Seismul are loc la mai…

- Agențiile internaționale de presa au anunțat luni seara ca in sudul Turciei, o zona deja in ruine dupa seismele anterioare, a avut loc un nou seism, de data aceasta cu o magnitudine de 6,4 grade pe scara Richter. Epicentrul lui s-a situat in localitatea Defne, provincia Hatay. El a fost urmat la doar…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,3, care s-a produs la o adancime de numai doi kilometri, a lovit luni regiunea de frontiera dintre Turcia si Siria, a anuntat Centrul Seismologic European Mediteranean (EMSC), in timp ce americanii de la USGS, care indica aceeasi magnitudine, au evaluat adancimea la 10…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,3 s-a produs, luni, la o adancime de doar doi kilometri, in regiunea de frontiera dintre Turcia si Siria, a anuntat Centrul Seismologic European Mediteranean (EMSC). Americanii de la USGS, care indica aceeasi magnitudine, au evaluat adancimea la 10 kilometri. Seismul, al…

- Un cutremur cu magnitudinea 6,3, care s-a produs la o adancime de numai doi kilometri, a lovit luni regiunea de frontiera dintre Turcia si Siria, a anuntat Centrul Seismologic European Mediteranean (EMSC), in timp ce americanii de la USGS, care indica aceeasi magnitudine, au evaluat adancimea la 10…

- Cutremur cu magnitudine de 6,4 in Turcia, in zona afectata de seismele din 6 februarie Un cutremur cu magnitudinea 6,4 a fost semnalat luni la frontiera dintre Turcia si Siria, a anuntat Centrul Seismologic Euro-Mediteranean (EMSC), transmite Reuters. Acesta s-a produs la adancimea de 2 kilometri.…

- Un nou cutremur puternic in Turcia, in urma cu putin. Potrivit datelor Centrului Seismologic European Mediteranean EMSC , un nou seism a lovit Turcia, luni seara.Seismul a avut o magnitudine de 6,4 pe scara Richter, fiind produs la suprafata. S a produs la ora locala 20:04:28, in provincia Hatay, sud…

- Politia turca a anuntat marti ca a arestat patru persoane dupa mesaje "provocatoare" postate pe retelele de socializare legate de seismul de luni, cu o magnitudine de 7,8, care a lovit sud-estul Turciei, potrivit AFP. Seismul, urmat de replici puternice, a ucis mii de persoane in Turcia si Siria, lasand…