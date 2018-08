Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de suprafata cu intensitatea de 4,7 grade s-a produs in cursul noptii de marti spre miercuri in centrul Italiei, fiind simtit puternic in numeroase localitati, anunta Institutul italian de Geofizica si Vulcanologie (INGV), potrivit Mediafax. Cutremurul de 4,7 grade a avut loc marti…

- Un seism cu magnitudinea 4,7 s-a produs marti noaptea in regiunea italiana Molise, insa, potrivit primelor informatii culese miercuri, acesta nu a provocat victime sau daune semnificative, transmite agentia dpa. Cutremurul a avut loc marti, la ora 23,48 (21,48 GMT), a…

- Un seism cu magnitudinea 3,7 s-a produs in judetul Buzau si miercutrea trecuta, cand au avut loc trei cutremure in mai putin de 12 ore.Cel mai puternic cutremur de la inceputul acestui an s-a inregistrat in 25 aprilie. Cutremurul a avut magnitudinea 4,6 si s-a inregistrat in apropierea urmatoarelor…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 s-a produs in noaptea de marti spre miercuri in judetul Buzau, fiind al treilea seism inregistrat in mai putin de 12 ore, relateaza news.roConform Institutului National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), seismul cu magnitudinea 3,7…

- Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anuntat, marti, ca la ora 17:16:52 s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 3 grade, in judetul Buzau. Seismul a avut loc la o adancime de 140 de kilometri. Acesta este al doilea cutremur inregistrat marti in Buzau, in…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade s-a produs, marti, in judetul Buzau, la o adancime de 170 de kilometri. Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) anunta ca seismul a avut loc la ora 16.31.Potrivit INCDFP, un cutremul s-a produs, marti dupa-amiaza,…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 s-a produs miercuri dimineata, in judetul Buzau, fiind al doilea seism inregistrat in mai putin de douasprezece ore. Seismul a avut loc la ora 5.56. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a anuntat initial ca seismul a avut magnitudinea…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 s-a produs miercuri dimineata, in judetul Buzau, fiind al doilea seism inregistrat in mai putin de douasprezece ore, informeaza news.ro.Cutremurul a avut loc la ora 5.56. Initial, Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului…