Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur care a avut epicentrul in Mehedinți s-a simțit și in Banat. Cea mai recenta replica a fost in aceasta seara, la ora 20.30, cu magnitudinea de 4,6 grade pe scara Richter, conform Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Dupa un seism cu magnitudinea 3,3 grade…

- Duminica a avut loc prima eclipsa solara din acest an. Umbra Lunii a strabatut vestul Africii, sudul Arabiei Saudite, India (nu departe de New Delhi), a trecut muntii Himalaya, Tibet, China, Taiwan si s-a terminat in marea Chinei de est. In imaginile de mai jos, cum a putut fi vazuta eclipsa solara…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,8 grade pe scara Richter s-a produs duminica, la ora 14.12, in zona seismica Vrancea, Covasna, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP). In ziua...

- ”In ziua de 24 mai 2020, la ora 15:07:08 (ora locala a Romaniei) s-a produs in zona seismica Vrancea, județul Buzau, un cutremur mediu cu magnitudinea 4,1, la adancimea de 140 km”, a anunțat Institutul roman pentru Fizica Pamantului.

- Informație de ultima ora, de la INFP. Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 grade pe scara Richter s-a produs duminica la ora 15.07, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau, potrivit Institutului National pentru Fizica Pamantului (INFP).Seismul s-a produs la adancimea de 140 de kilometri.…

- Cel putin patru persoane au murit si alte 24 au fost ranite intr-un cutremur cu magnitudinea 5,3 inregistrat in provincia Yunnan, din sud-vestul Chinei, informeaza marti agentia oficiala Xinhua, citata de EFE, potrivit Agerpres.

- Cel putin patru persoane au murit si alte 24 au fost ranite intr-un cutremur cu magnitudinea 5,3 inregistrat in provincia Yunnan, din sud-vestul Chinei, informeaza marti agentia oficiala Xinhua, citata de EFE.

- Cel putin patru persoane au murit si alte 24 au fost ranite intr-un cutremur cu magnitudinea 5,3 inregistrat in provincia Yunnan, din sud-vestul Chinei, informeaza marti agentia oficiala Xinhua, citata de EFE. Potrivit autoritatilor locale, seismul s-a produs luni seara la ora locala 21:47,…