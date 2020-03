Cutremur cu magnitudine 6 în Filipine In ziua de 26 Martie 2020, la ora 17:38:03 (ora locala a Romaniei), s-a produs in MINDANAO, PHILIPPINES un cutremur semnificativ cu magnitudinea mb 5.9, la adancimea de 70km.

Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 46km S de General Santos, 162km S de Davao, 174km SE de Malingao, 180km SE de Budta, 192km SE de Cotabato, 208km S de Magugpo, 289km S de Mantampay, 291km S de Iligan City, 294km S de Iligan, 297km SE de Pagadian Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

