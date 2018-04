Stiri pe aceeasi tema

- Cutremurul s-a produs la ora locala 05.11 (ora Romaniei, 06.11), avand epicentrul in localitatea Muccia, aflata in regiunea Marche, din centrul Italiei. Autoritatile au informat ca seismul a provocat pagube minore. Primarul unui alt oras din regiune, Pieve Torina, care a fost afectat de un…

- Un cutremur violent, cu o magnitudine de 4.7 grade pe scara Richter a provocat panica in aceasta noapte in zona centrala a Italiei. Initial magnitudinea a fost stabilita la 5,1 grade pe scara Richter dar apoi seismologii au revizuit magnitudinea. Seismul a avut loc la ora 5.11 ora Romaniei , la 41 km…

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de 4,3 i a speriat pe italieni in aceasta noapte. Seismul s a produs in centrul Italiei, la ora locala 02:19 03:19 ora Romaniei , la o adancime de doar 2 kilometri.Distantele de la epicentru la cele mai apropiate orase: 135 km N de Roma, Italia, 54 km E de Perugia,…

- Un fapt divers sordid, represalii rasiste... Macerata, un mic oras linistit din centrul Italiei s-a pomenit in centrul campaniei electorale pentru legislativele din 4 martie, dezvaluind profundele tensiuni din jurul migrantilor, relateaza AFP vineri. Departe de satele din Venetia ce se baricadeaza in…

- BILETE LAZIO FCSB. Dupa 1-0 in tur, FCSB spera intr-un rezultat mare la returul cu Lazio, care sa-i permita sa se califice in faza urmatoare a competitiei, si se asteapta la o puternica sustinere din partea fanilor romani. Cei care vor dori sa urmareasca meciul de pe Stadio Olimpico vor putea cumpara…

- Doua cutremure au lovit Romania ieri noaptea, in jurul orei 1 AM și respectiv 3 AM. Seismele au avut o magnitudine asemanatoare, de 2,6 și 2,8 grade pe scara Richter. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 14/02/2018 la ora 03:46:44(ora Romaniei)…

- Un barbat a fost retinut dupa ce cateva persoane au fost ranite dupa ce individul ar fi deschis focul dintr un autoturism in orasul Macerata, centrul Italiei, a informat politia sambata, relateaza DPA, preluat de AGERPRES.Politia le a cerut locuitorilor orasului sa evite spatiile publice, iar primarul…

- Cutremurul a avut loc in județul Caraș-Severin la o adancime de doar 10,2 km, transmite Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a produs la ora 22:20 (ora Romaniei) și a avut magnitudinea de 2.3 pe scara Richter. Cutremurul s-a produs…