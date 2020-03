Cutremur Croația: Clădirea în care funcţionează agenţia de presă Hina, grav deteriorată Cladirea în care se afla birourile agentiei de presa croate Hina, din centrul Zagrebului, a fost grav deteriorata în cutremurul de duminica, dar agentia anunta ca va continua sa-si ofere toate serviciile clientilor sai.



Toate stirile referitoare la epidemia de coronavirus din Croatia sunt disponibile gratuit pe site-ul web al Hina (https://www.hina.hr/) si pe pagina dedicata referitoare la sanatate (https://zdravlje.hina.hr/). Majoritatea stirilor despre cutremurul care a zguduit capitala Zagreb si zonele învecinate duminica dimineata sunt de asemenea disponibile gratuit,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cutremurul cu magnitudinea 5.3 pe scara Richter s-a produs la ora locala 6.00 (7.00, ora Romaniei), la o adancime de 10 km. Speriati, multi oameni au iesit pe strazi. In cartierele vechi din centrul Zagrebului, fatade ale unor cladiri s-au prabusit. Al doilea cutremur…

- Cat de grava este situația in Italia și de ce este a doua cea mai afectata țara de coronavirus, dupa China. Plasarea intregii țari in carantina, soluție pe termen scurt Italia are cel mai mare numar de cazuri de coronavirus din afara Chinei, tara in care a debutat epidemia. Agentia de stiri Press Association…

- Grupuri de migranti din Turcia se indreptau vineri spre frontierele cu tarile europene vecine, au afirmat media turce, dupa publicarea unor informatii de presa potrivit carora Ankara nu va mai opri migrantii care vor sa plece in tarile europene, conform AFP si Reuters, citate de Agerpres. Televiziunea…

- Cladirea situata vizavi de Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie din Piata Ovidiu va fi reabilitata. Societatea Oro Invest SRL, controlata de grecii Skantzikas Ioannis si Gioxas Antonios, au solicitat de la Agentia pentru Protectia Constanta acord de mediu pentru reamenajarea imobilului existent…

- Cutremurul cu magnitudinea de 5,2 pe scara Richter care a speriat noaptea trecuta romanii ne aminteste de toate metodele prin care ne putem proteja din calea calamitatilor. Iar in lume sunt startup-uri care pot sa ne ajute sa fim mai constienti de...

- Accidentul, care a avut loc in noapte de miercuri spre joi, s-a soldat cu 19 morti si 24 de raniti, potrivit agentiei oficiale iraniene de presa Irna. Agentia de presa Tasmin evoca 20 de morti. Drama a avut loc catre ora locala 3.00 (1.30, ora Romaniei) in regiunea Savadkuh, la aproximativ 150 de kilometri…

- Guvernul kuwaitian a dezmintit miercuri informatii referitoare la o retragere a fortelor americane si a anuntat ca agentia de presa Kuna, care tocmai difuzase informatia, a fost piratata, relateaza Reuters.