Cuțite japoneze care nu trebuie să-ți lipsească din casă Cuțite japoneze se cauta tot mai mult. Și asta pentru ca sunt recunoscute pentru calitatea lor. In plus, reușesc sa transforme un novice in maestru, datorita ușurinței cu care se manevreaza. Și, de ce nu, un set de cuțite japoneze poate fi un cadou inspirat. Un set de cuțite japoneze ar trebui sa fie nelipsit din orice casa. Caci nimic nu se compara cu nivelul calitații japoneze in acest domeniu. Mai mult decat atat, fiecare tip de cuțit este special conceput pentru o anumita utilizare. Iar asta face ca orice manevra aparent dificila sa devina banala chiar și pentru incepatori. La ce folosește… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nu cu mult timp in urma robotii de aspirare erau mai mult o jucarie pentru pisici decat un dispozitiv eficient pentru curatarea caselor. Cu toate acestea, datorita avansului tehnologic din ultimii ani, atat pe partea de software cat si de hardware aspiratoarele robot au devenit din ce in ce mai apreciate…

- Exista cateva trucuri in bucatarie care ne ajuta sa mancam sanatos, dar si sa nu facem risipa de alimente. Probabil toti ne-am intrebat macar o data daca este bine sa refolosim uleiul in care deja am gatit. Si daca da, in ce conditii? Chef Munti, castigatorul sezonul 6 Chefi la cuțite, ne invata sa…

- Ziarul Unirea Tentativa de omor și injunghiere cu cuțitul dupa un scandal pornit de la un furt de carne din frigider. Ce pedepse au primit cei doi ”actori” Tentativa de omor și injunghiere cu cuțitul dupa un scandal pornit de la un furt de carne din frigider. Ce pedepse au primit cei doi ”actori” In…

- Alexandru Comerzan a caștigat sezonul 7 al emisiunii Chefi la cuțite! Cuțitul de aur al lui Scarlatescu a stralucit in finala și a luat marele premiu de 30.000 de euro și o farfurie de aur. „Va...

- Alexandru Comerzan a caștigat sezonul 7 al show-ului culinar "Chefi la cuțite". Acesta a intrat in posesia unui premiu de 30.000 de euro.Bobby Savoiu, Alex Popa - din echipa lui chef Sorin Bontea - și Alexandru Comerzan, din echipa lui chef Catalin Scarlatescu, au fost cei trei finaliști ai ai show-ului…

- Chefi la cutite 2019. Dupa cele trei probe de foc, trei provocari culinare diferite prin care cei trei finalisti au trecut, s a decis castigatorul. Cutitul de aur al lui Scarlatescu a stralucit pana la final Alexandru Comerzan este castigatorul sezonului 7. Bobby Savoiu, Alex Popa si Alexandru Comerzan…

- Cea de-a șaptea confruntare pe echipe din sezonul 7, difuzata luni seara pe Antena 1, a clasat cel mai iubit show culinar ca lider detașat de piața pe toate categoriile de public, in intervalul 19.58-23.43 in care a fost difuzat.

- Situație inedita la "Chefi la Cuțite". Chef Catalin Scarlatescu trebuie sa decida cine ramane și cine pleaca din competiție, dupa cei doi concurenți, Robert "Bobby" Savoiu și Ernesto Dosman, au ieșit la egalitate.