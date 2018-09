Stiri pe aceeasi tema

- Carosabilul principalelor strazi din municipiu este stropit cu ajutorul unei cisterne specializate aparținand companiei de apa. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Grupul olandez Heineken NV a anuntat vineri formarea unei aliante cu cel mai mare producator de bere din China, in dorinta de a ajunge la consumatorii de pe cea mai mare piata din lume din punct de vedere al volumului, transmite MarketWatch, preluat de Agerpres. Compania de stat China Resources Beer…

- Compania chineza Huawei Technologies a devenit, in premiera, cel de-al doilea mare producator de smartphone-uri, compania depașind Apple la numarul de telefoane livrate intre aprilie și iunie. Evident insa ca prețul mediu al telefoanelor Apple este peste Huawei.

- Guvernarea a elaborat o noua reforma fiscala, care vine in avantajul agenților economici, dar și a salariaților. De la reducerea impozitelor pe venit, la reducerea contribuției angajatorului la Bugetul Asigurarilor Sociale. Unii lauda aceasta inițiativa, alții mai puțin.

- Guvernarea a elaborat o nouAƒ reformAƒ fiscalAƒ, care vine A®n avantajul agenE›ilor economici, dar E™i a salariaE›ilor. De la reducerea impozitelor pe venit, la reducerea contribuE›iei angajatorului la Bugetul AsigurAƒrilor Sociale. Unii laudAƒ aceastAƒ iniE›iativAƒ, alE›ii mai puE›in.

- Compania a lansat „Eticheta curata”, afisand procentele de carne pe ambalajele a peste 80 dintre produsele sale, ceea ce ii va ajuta pe consumatori sa aleaga in cunostinta de cauza produsele.

- Volvo și-a stabilit un obiectiv ambițios prin care vrea sa ajute la combaterea poluarii cu plastic. Suedezii vor ca 25% din plasticul folosit de ei la construcția noilor modele, dupa 2025, sa provina din materiale reciclate.

- CUP Salubritate are cea mai mare marja de profit dintre societațile din subordinea Consiliului Local Focșani. Compania care se ocupa de colectarea deșeurilor, curațenia stradala și lucrari de asfaltare in municipiu a obținut un profit de 645 mii lei in 2017, la o cifra de afaceri de 16,06 milioane lei.…