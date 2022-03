Stiri pe aceeasi tema

Custodele Coroanei, Margareta, presedinte al Crucii Rosii Romane, se va afla vineri intr-o vizita publica in judetul Iasi, potrivit Agerpres.

Persoanele refugiate din Ucraina au la dispozitie 289 de locuri de cazare in opt locatii avizate de autoritatile din judetul Caras-Severin, potrivit datelor comunicate in sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU), convocata vineri de prefectul Ioan Dragomir.

Custodele Coroanei romane, Margareta, presedintele Crucii Rosii Romane, a declarat marti, in vizita din judetul Suceava, ca razboiul din Ucraina este "halucinant, groaznic", iar vestea despre confruntarea armata a venit ca un "soc", insa aceasta tragedie ne-a unit, potrivit Agerpres.

Cea de-a doua tabara mobila pentru cazarea cetatenilor din Ucraina care trec prin judetul Vaslui a fost amenajata in municipiul Barlad, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui.

Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti - Ilfov a operationalizat doua puncte de lucru permanente in Gara de Nord si Autogara Filaret, pentru gestionarea optima a fluxurilor de persoane din Ucraina, pentru care se impune acordarea de sprijin si asistenta umanitara.

Primaria Iasi a incarcat ajutoarele primite in ultima saptamana in cinci autospeciale de mare tonaj apartinand Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta pentru a fi transportate, sambata, spre Ucraina, anunța Agerpres.

Aproximativ doua tone de produse donate de slatineni vor fi transportate in judetul Maramures pentru refugiatii din Ucraina de catre reprezentanti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt, a informat purtatorul de cuvant al institutiei, Alin Basasteanu.

Zeci de mii de refugiati din Ucraina au sosit in Polonia dupa ce au fugit de atacurile ruse, a anuntat sambata guvernul polonez, informeaza dpa, potrivit Agerpres. In gara din Lviv sunt in continuare mii de oameni.