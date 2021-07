Custodele Coroanei Romane, Majestatea Sa Margareta, a primit, sambata, Cheia Orasului Ploiesti, in cadrul ceremoniei de deschidere a “Cupei Reginei” si “Cupei Regelui” la oina, eveniment sportiv care s-a desfasurat pe stadionul “Ilie Oana”. Custodele Coroanei si principele Radu au fost intampinati de primarul Andrei Volosevici si viceprimarul Daniel Nicodim, potrivit agerpres.ro. In deschiderea evenimentului sportiv care are loc pe stadionul “Ilie Oana”, Corul Filarmonicii “Paul Constantinescu” din Ploiesti a intonat Imnul de stat al Romaniei si Imnul Regal, iar apoi sute de porumbei au fost eliberati…