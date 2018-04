Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a transmis luni, intr-un mesaj pe Facebook, „insanatosire grabdnica” militarilor romani raniti in Afganistan in urma unui atentat sinucigas. Acesta a precizat ca este alaturi de familiile lor si a admirat curajul si „pretul cu care se apara libertatea”.

- Militarii români raniți în Afganistan, într-un atentat sinucigaș, sunt în stare stabila. Ministerul Apararii Naționale a dat publicitații lista cu cei opt raniți.

- Premierul Viorica Dancila a transmis luni un mesaj referitor la atentatele din Afganistan, in care au fost raniti si militari romani, aratand ca gandurile sale se indreapta catre toti cei care au avut de suferit de pe urma acestor evenimente tragice."M-a intristat profund vestea atentatelor…

- 8 militari romani au fost raniți in Afganistan. Soldații au fost prinși intr-un atac cu mașina capcana. Militarii erau in misiune de patrulare, in Kandahar. Potrivit primelor informații, starea lor de sanatate este stabila.

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, luni, un mesaj in urma atentatului din Afganistan, soldat cu numerosi morti si raniti, printre care si opt militari romani, a informat Administratia Prezidentiala. "Am aflat astazi cu profunda durere despre atentatul din Afganistan soldat cu pierderi…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj dupa atacul din Afganistan soldat cu ranirea a opt militari romani, urandu-le acestora insanatosire grabnica si multa putere lor si familiilor. De asemenea, seful statului precizeaza ca autoritatile le sunt alaturi militarilor nostri, care "ne reprezinta…

- Opt militari din Batalionului 30 Protectia Fortei Vulturii Carpatilor din Campulung Muscel au fost raniti luni, 30 aprilie, in Afganistan, in jurul orei 9.00, ora Romaniei, in timpul unei misiuni in zona de responsabilitate, fiind tinta unui autovehicul capcana VBIED Vehicle Borne Improvised Explosive…