- ROMANIA. Investitiile straine directe au ajuns la 6,47 miliarde euro in primele opt luni din 2022, comparativ cu 4,4 miliarde euro in perioada ianuarie – august 2021, arata datele Bancii Naționale a Romaniei! Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a crescut, in primele opt luni…

- Banca Nationala a Romaniei, in colaborare cu Institutul National de Statistica, a realizat cercetarea statistica anuala pentru determinarea investitiilor straine directe (ISD), principala sursa de date pentru elaborarea statisticilor ISD. Obiectivul principal a fost determinarea fluxului net de ISD…

- Fluxul net de investitii straine directe in anul 2021 a inregistrat valoarea de 8,94 miliarde euro, din care 6,747 miliarde euro au reprezentat participatii la capitalurile proprii, conform unui comunicat al Bancii Nationale a Romaniei. Banca Nationala a Romaniei, in colaborare cu Institutul National…

- Premierul Romaniei a salutat aprobarea plații primei cereri din PNRR, fiind subliniat ca in total Romania atrage in acest moment 15 miliarde euro, din fonduri europene și investiții straine.

- Ministrul de Finanțe, Adrian Caciu, a declarat marți, 13 septembrie, ca țara noastra ramane o destinatie importanta pentru investitorii straini, intr-un context global marcat puternic de incertitudini si volatilitati.”Romania ramane o destinatie importanta pentru investitorii straini! Avem…

