Stiri pe aceeasi tema

- Piața locala a spațiilor logistice și industriale a inceput și anul 2021 pe un trend pozitiv, volumul tranzacționat in primele trei luni ale anului ridicandu-se la aproape 200.000 de metri patrați, dublu fața de perioada similara a anului precedent, potrivit datelor firmei de consultanța imobiliara…

- Piața locala a spațiilor logistice și industriale a inceput și anul 2021 pe un trend pozitiv, volumul tranzacționat in primele trei luni ale anului ridicandu-se la aproape 200.000 de metri patrați, dublu fața de perioada similara a anului precedent, potrivit datelor firmei de consultanța imobiliara…

- “Piata locala a spatiilor logistice si industriale a inceput si anul 2021 pe un trend pozitiv, volumul tranzactionat in primele trei luni ale anului ridicandu-se la aproape 200.000 de metri patrati, dublu fata de perioada similara a anului precedent”, potrivit datelor firmei de consultanta imobiliara…

- Volumul tranzactionat pe piata locala a spatiilor logistice si industriale s-a dublat, in primul trimestru al acestui an, fata de aceeasi perioada din 2020, pana la aproape 200.000 de metri patrati, releva o analiza publicata, joi, de compania de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield Echinox,…

- ”Dezvoltatorii romani de locuinte, alaturi de retailerii germani, precum Kaufland si Lidl, au fost cei mai activi cumparatori de terenuri in zona Bucuresti – Ilfov pe parcursul anului 2020, potrivit raportului Bucharest Land Marketbeat realizat de compania de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield…

- Cererea de spații de birouri la nivelul Bucureștiului va crește cu 20-30% in acest an, in condițiile in care o buna parte din marii chiriași au ieșit din expectativa și iși evalueaza activ opțiunile pentru optimizarea necesarului de spații, potrivit consultanților firmei Cushman & Wakefield Echinox.…

- Piața locala a spațiilor logistice și industriale a accelerat expanisunea in 2020 atat prin prisma cererii, care s-a apropiat de pragul de 1 milion de metri patrați, cat și in ceea ce privește livrarile de noi spații, care au atins suprafața de 649.000 de metri patrați, ambii indicatori atingand noi…

- In ultimul trimestru din 2020 s-au inregistrat tranzacții de spații de birouri in București cu o suprafața totala de 77.000 de metri patrați, cea mai ridicata valoare trimestriala din an, ducand astfel volumul anual al tranzacțiilor la aproximativ 237.000 de metri patrați, potrivit datelor companiei…