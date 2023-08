Stiri pe aceeasi tema

- Tarile de Jos si Danemarca vor oferi avioane F 16 Ucrainei, odata ce conditiile pentru transfer vor fi indeplinite. Anuntul a fost facut astazi de premierul Tarilor de Jos, la intalnirea cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

- Miss Moscova s-a facut de rușine, in direct. Ce raspuns halucinant a dat la intrebarea „Care este capitala Romaniei?”. Cea mai frumoasa femeie din capitala Rusiei nu a confundat București cu Budapesta, cum suntem obișnuiți sa se intample. Gafa colosala a starnit hohote de ras. Cum a reușit Miss Moscova…

- Carburanții se scumpesc, din nou, in Romania. Prețul la pompa a crescut de trei ori in ultimele zile.In majoritatea stațiilor de alimentare din Capitala prețurile au crescut cu 5 bani pe litru. Motorina standard costa in medie 6 lei și 85 de bani acum, la fel și benzina standard. In unele stații de…

- Valul de canicula continua. Temperaturile vor fi extrem de ridicate, mai ales marți și miercuri, cand sunt așteptate maxime de peste 37 de grade Celsius in partea de vest și de sud-est a țarii. Vorbim de toate zonele de campie și de deal pentru ziua de marți, acolo unde mai ales in partea de sud și…

- UPDATE 13:00 Un nou district naval rus se formeaza in Mariupol, oras ocupatRusia a creat un district naval nou, cu baza in portul Mariupol, care este sub ocupatia sa, conform Ministerului Apararii din Marea Britanie.Ministerul a declarat in ultimul sau raport ca districtul va avea sub comanda sa opt…

- Tot ceea ce facem sa fie cu pasiune, cu dragoste, cu seriozitate. Seriozitate de care mulți politicieni nu mai dau dovada. Guvernul analizeaza creșterea TVA pentru mancare de la 9 la suta cat este in prezent, la 19 la suta. Mai mult, premierul spune ca nu este de acord cu scaderea TVA pentru produsele…

- Datele privind indicii de prețuri in agricultura publicate luni, 26 iunie 2023, de catre Eurostat arata creșteri continue ale prețurilor pentru produsele agricole in primul trimestru al anului 2023 (T1 2023). Cu toate ca prețurile au crescut cel mai lent de la inceputul razboiului din Ucraina, lipsa…

- Pretul gazelor naturale in Europa a inregistrat vineri un salt de pana la 23-, in conditiile in care traderii au reanalizat riscurile la adresa aprovizionarii pe fondul semnalelor de competitie globala pentru acest combustibil fosil si al valului de caldura care incepe sa afecteze regiunea, transmite…