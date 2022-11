Stiri pe aceeasi tema

- Specialiștii incearca sa afle cat de mare va fi cutremurul de pe piata imobiliara est-europeana. In Ungaria se vorbeste de aparitia panicii pe masura ce se aduna facturile uriase la utilitati, iar in Polonia, vanzarile se prabusesc, dar preturile continua sa urce. Fii la curent cu cele mai…

- Cele mai recente date arata ca, la nivel mondial, prețurile imobiliarelor au luat-o din nou razna. Specialiștii vorbesc despre un colaps in acest sector, din cauza crizei financiare globale. Nici cele mai puternice economii nu sunt cruțate de acest fenomen, publicațiile de specialitate speculand ca…

- Polonia va plafona, incepand cu anul viitor, preturile la electricitate pentru gospodarii si micile afaceri. Din 2023, Polonia va stabili un pret maxim la electricitate de 785 zloti (156,61 dolari) per MWh pentru micile afaceri si entitati, cum ar fi spitalele, si de 693 zloti per MWh pentru gospodarii,…

- Piața de self-storage (depozite de inchiriat) din Romania devine o piața stabila, ajungand la 25.000 mp inchiriabili in 2022, ceea ce reprezinta o cota de 0,2% din suprafața totala de astfel de soluții de depozitare in Europa, potrivit raportului special European Self Storage Industry lansat de CBRE,…

- „Nu se poate ca interesele unei singure tari, adica Germania, sa determine traiectoria preturilor pentru toate statele membre” ale UE, a criticat Morawiecki la sosirea la summitul „Comunitatii politice europene”.Prin urmare, el a cerut o „actiune imediata” din partea Comisiei Europene pentru ca aceasta…

- Primele rapoarte privind inflația din septembrie au sosit și nu sunt bune. Insa piața muncii nu pare afectata. In Uniunea Europeana și in SUA, șomajul a ramas la niveluri scazute, cu cateva excepții. Inflația din zona euro a ajuns la 10% și este departe de a se stabiliza. Același procent a fost inregistrat…

- Scumpirea energiei electrice a fost amplificata de mecanismul formarii preturilor adoptat in UE („pay as clear"), care promoveaza alinierea preturilor angro la cel mai mare cerut pe piata. Motivul acestei alinieri este ca investitiile in regenerabile sa se amortizeze. Pana mai ieri a fost pretul carbunelui,…