Curtea Veche Publishing, impreuna cu Asociatia Curtea Veche, se alatura eforturilor de ajutorare a refugiatilor din Ucraina, profiturile din vanzarea cartilor scrise de autori rusi disidenti, cat si toate donatiile catre Asociatia Curtea Veche in luna martie urmand sa mearga in totalitate catre ONG-uri care transporta ajutoare la granita sau in zona de conflict, informeaza un comunicat transmis AGERPRES.

