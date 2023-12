Stiri pe aceeasi tema

- DNA formulase recurs in casatie dupa decizia CJUE din 24 iulie 2023 privind prescriptia potrivit careia faptele nu se prescriu atat de repede pe cat au decis Curtea Constituționala si ICCJ .Decizia de respingere a recursului in casatie a fost luata de un complet de judecatori format din magistratii…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv cererea DNA de recurs in casatie impotriva deciziei de incetare a procesului penal in dosarul finantarii campaniei electorale a lui Traian Basescu din 2009, in care au fost judecate Elena Udrea si Ioana Basescu. Procesul incetase ca urmare a intervenirii…

- Dosarul finantarii campaniei electorale din 2009, in care au fost judecate Elena Udrea și Ioana Basescu, se intoarce in instanța dupa ce Inalta Curte de Casație și Justiție a admis cererea DNA de recurs in casație. Pocesul incetase ca urmare a intervenirii prescriptiei raspunderii penale. Citește și:…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) au decis, marti, ca judecatoarea din Suceava, Ana Maria Chirila, acuzata de mai multe infractiuni, sa ramana in arest preventiv pentru inca 30 de zile, iar decizia este definitiva. “Respinge, ca nefondate, contestatiile formulate de inculpatii…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, vineri, sa inlocuiasca masura arestului la domiciliu in cazul managerului Spitalului Colentina cu cea a controlului judiciar, in dosarul in care George Mirel Cristescu este acuzat ca ar fi platit directorului adjunct al ASSMB pentru numirea in functie. In…

- Dosarul se afla pe rolul instantelor din anul 2018 si vizeaza averea lui Colea Antip, fost comisar sef in Garda de Coasta. In hotararea casata de Curtea Suprema, judecatorii din Constanta aratasera, printre altele, ca "ANI nu putea sa se foloseasca de informatiile nepublice obtinuteldquo;.Inalta Curte…

- Curtea de Apel Constanta hotarase ca municipalitatea ar putea recupera 4,38 de milioane de dolari, prejudiciu calculat in legatura cu cazul de retrocedare "Leseldquo;, din Dosarul Retrocedarilor Judecatorii constanteni hotarasera ca actiunea civila deschisa de primarie in 2021 pentru recuperarea banilor…

- Omul de afaceri israelian Beny Steinmetz, condamnat in 2020 in Romania la cinci ani de inchisoare in dosarul Ferma Baneasa, va fi predat autoritaților romane, conform unei decizii luate de instanța cipriota miercuri, 11 octombrie. Decizia nu este insa definitiva, iar termenul in care poate fi atacata…