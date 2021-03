Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a Statelor Unite a respins luni fara comentarii ultimul apel al fostului presedinte Donald Trump legat de alegerile prezidentiale din noiembrie anul trecut, transmite Reuters, potrivit Agerpres. La cea mai inalta instanta americana au ajuns pana acum trei procese deschise de Trump…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a respins luni, fara comentarii, ultimul apel al fostului presedinte Donald Trump legat de fraudarea alegerilor prezidentiale din noiembrie anul trecut, transmite Reuters.

- Curtea Suprema a Statelor Unite a pus capat oficial, luni, tuturor celor opt litigii in curs legate de alegerile prezidentiale americane din 3 noiembrie 2020, transmite Reuters. Fostul presedinte Donald Trump si aliatii acestuia deschisesera mai multe procese prin care se contestau diferite…

- La Washington D.C. are loc miercuri ceremonia de investire a celui de-al 46-lea presedinte al Statelor Unite ale Americii, Joe Biden. Evenimentul din centrul capitalei federale americane se desfasoara in conditii deosebite: masuri speciale de securitate ca urmare a violentelor recente de la Capitoliu…

- Trump promite tranziția “ordonata” a puterii Joi dimineața, Camera Reprezentanților și Senatul american, in ședința comuna, l-au confirmat pe Joe Biden drept noul președinte al Statelor Unite ale Americii. Donald Trump a declarat in cele din urma ca aceasta decizie reprezinta incheierea mandatului sau.…

- Presedintele in exercitiu Donald Trump a cerut sambata unui inalt oficial electoral din Georgia sa "gaseasca" buletinele de vot necesare care sa ii anuleze infrangerea in acest stat intr-un apel telefonic care a durat aproximativ o ora si din care Washington Post a publicat extrase in editia sa de duminica,…

- Colegiul Electoral Federal a confirmat, luni seara, alegerea lui Joseph Biden, candidatului Partidului Democrat, in functia de presedinte al Statelor Unite. Citește și: Jocul majoritatilor in Parlament: Combinatiile in care ar putea guverna PNL sau PSD/ Modificarea Constitutiei, doar cu voia…

- Curtea Suprema a Statelor Unite a refuzat vineri sa se sesizeze in legatura cu un recurs formulat de autoritatile din Texas care viza anularea infrangerii presedintelui Donald in alegerile prezidentiale, relateaza AFP. Instanta a decis ca Texasul nu are dreptul sa intervina in organizarea alegerilor…