Curtea Suprema a Statelor Unite a acceptat joi sa judece un dosar in care Germania incearca sa blocheze procesele in justitia americana referitoare la opere de arta insusite de regimul nazist in anii 1930, informeaza Reuters.



Operele de arta medievala vizate au fost vandute de evrei la presiunile nazistilor. Germania a cerut respingerea reclamatiilor pe motiv de imunitate suverana, conform careia instantele din SUA nu accepta de obicei pretentii civile impotriva guvernelor straine.



Curtea Suprema va audia argumentele rezultate in urma unui proces din 2015, intentat intr-un…