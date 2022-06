Stiri pe aceeasi tema

Persoane si companii rusesti folosesc entitati din Georgia pentru a ocoli sanctiunile occidentale, afirma David Arakhamia, negociatorul-sef al Ucrainei cu Rusia, citat de The Guardian.

Presedintele regiunii separatiste georgiene Osetia de Sud, Alan Gagloiev, a suspendat luni organizarea unui referendum anuntat anterior privind integrarea in Rusia inainte de finalizarea consultarilor cu Moscova, informeaza Reuters preluat de agerpres.

Osetia de Sud, o republica autoproclamata in urma unei secesiuni in Georgia in 2008, urmeaza sa organizeze un referendum pentru a confirma secesiunea sa finala de Georgia si atasamentul sau fata de Rusia, a informat, vineri seara, agentia de presa rusa Tass, citata de lalibre.be.

Trei persoane au murit intr-un schimb de focuri de arma care a avut loc la o gradinița din Rusia, anunța agenția de presa Interfax, potrivit Reuters, relateaza Mediafax.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vorbit, joi, despre situația Mariupolului, dupa ce Rusia a afirmat ca a cucerit cea mai mare parte din oraș, anunța mediafax.

Ucraina susține ca Rusia a pierdut aproximativ 20.000 de militari de la inceputul razboiului pe 24 februarie, anunța mediafax.

In Ucraina au fost comise "crime de razboi" de catre rusi si de catre Vladimir Putin, iar acestia trebuie trasi la raspundere, a declarat, luni, ambasadorul SUA la ONU, Linda Thomas-Greenfield, intr-o conferinta de presa la Bucuresti, anunța Agerpres.

Carla Del Ponte, fost procuror pentru crime de razboi, a facut un apel catre Curtea Penala Internationala sa emita un mandat de arestaree pe numele lui Vladimir Putin, informeaza AFP.