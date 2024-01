Curtea Internațională de Justiție a cerut Israelului să autorizeze accesul umanitar în Fâșia Gaza Curtea Internaționala de Justiție cere Israelului sa autorizeze accesul umanitar in Fașia Gaza. Curtea Internaționala de Justiție a cerut Israelului sa autorizeze accesul umanitar in Fașia Gaza, sa protejeze populația palestiniana și sa faca tot ce ii sta in putere pentru a preveni actele de genocid, informeaza Rador Radio Romania. Cea mai inalta instanța a Organizației Națiunilor Unite nu i-a solicitat Israelului insa incetarea operațiunii militare, așa cum cerea petiția depusa de Africa de Sud, in care aceasta afirma ca statul israelian a comis in Fașia Gaza un genocid prin incalcarea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

