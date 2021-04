Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 26 martie 2021, interpreta de muzica lautareasca și de petrecere Cornelia Catanga a incetat din viața la varsta de 63 de ani. Artista era internata la Spitalul Universitar din Capitala cu COVID-19 iar decesul a suervenit in urma unui stop cardio-respirator. Anunțul trecerii in neființa a Corneliei…

- Sunt noi proteste fața de restricțiile impuse in Romania, pentru a doua seara la rand, in București, in Piața Universitații, dar și in cateva alte orașe din țara, in contextul pandemiei de coronavirus. Noi proteste anti-restricții in Capitala și alte orașe De altfel, la manifestația din Piața Universitații,…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate CNAS a fost verificata, in 2019, de Curtea de Conturi Au fost efectuate controale si la CAS Constanta, unde au fost gasite mai multe nereguli Toate datele sunt publice in Raportul anual al Curtii de Conturi Au fost efectuate operatiuni de incasare de bani pentru…

- Peste 200 de perchezitii domiciliare au fost efectuate de politisti in 34 de judete si in Bucuresti, la membrii unei grupari infractionale specializate in falsificarea de diplome de studii si certificate de calificare profesionala, a informat, joi, Politia Romana. Actiunea s-a desfasurat…

- Momente de groaza au avut loc in aceasta dimineața in Capitala, acolo unde cinci case au ars ca o torța. Din pacate, mai mulți oameni au ramas in acest moment fara un acoperiș deasupra capului. Cine este de vina pentru tragedie Momente de groaza au avut loc in București, dupa ce un incendiu devastator…

- Politistii din Capitala au facut, luni, o perchezitie la locuinta barbatului suspectat ca, in urma cu o saptamana, a intrat intr-o unitate bancara cu o replica a unui pistol si a cerut bani, plecand dupa ce a fost refuzat. Barbatul este audiat la sediul Serviciului Investigatii Criminale.

- In legatura cu informațiile care circula in spațiul public referitoare la așa-zisa taiere a finanțarii de la patru spitale din București de catre Primaria Sectorului 1, Serviciul Imagine și Cultura a fost imputernicit sa faca urmatoarele precizari: Știrile referitoare la presupusele taieri de fonduri…

- La începutul anului 2021, declarat Anul European la Cailor Ferate, Ministerul Culturii, prin Direcția de Cultura a Municipiului București, a închis Muzeul CFR din Capitala. Direcția a venit în control și a dat o amenda, pe motiv ca Muzeul NU este acreditat de Ministerul Culturii, scrie…