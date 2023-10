Curtea de Conturi Europeană: „Dezvoltarea energiei din surse regenerabile offshore în Europa poate dăuna mediului“ Sprijinul acordat de UE sectorului energiei „albastre“ (oceanice) in ultimii 15 ani s-a ridicat la aproape 17 miliarde de euro, bani care au fost utilizați pentru dezvoltarea și implementarea tehnologiei. Țintele de creștere stabilite de UE pentru energia albastra sunt ambițioase, dar pot fi dificil de atins. Impactul socioeconomic și cel de mediu antrenate de extinderea rapida prevazuta a instalațiilor offshore nu au fost evaluate in mod corespunzator. „Dezvoltarea energiei din surse regenerabile offshore in Europa a dat rezultate ambigue“, avertizeaza Curtea de Conturi Europeana intr-un raport… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Atingerea obiectivului UE convenit recent, de a obține cel puțin 42,5 % energie din surse regenerabile pana in 2030, cu ambiția de a ajunge la 45 % din surse regenerabile, va necesita o dezvoltare masiva a capacitații eoliene instalate, cu o creștere preconizata de la 204 GW in 2022 la peste 500 GW…

- Atingerea obiectivelor climatice ale UE necesita o dezvoltare masiva a capacitații eoliene instalate, cu o creștere preconizata de la 204 GW in 2022 la peste 500 GW in 2030, a anunțat Comisia Europeana, cu ocazia prezentarii planului privind sprijinirea industriei europene a energiei eoliene. Ținta…

- Energia eoliana offshore ar putea deveni una dintre cele mai importante surse de electricitate pentru Romania. Tranziția la surse curate de energie necesita insa timp, investiții si presupune multe provocari. Urmarim solutiile prezentate de autoritati la

- Proiectul de lege pentru exploatarea energiei eoliene offshore ar putea intra in Guvern in maximum doua saptamani, iar luna decembrie ar trebui sa fie un termen fezabil pentru adoptarea acestui proiect legislativ, a spus luni, intr-o dezbatere de specialitate, ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

- Dezvoltarea energiei din surse regenerabile offshore in Europa a dat rezultate ambigue, avertizeaza Curtea de Conturi Europeana (ECA) in raportul intitulat: „Energia din surse regenerabile offshore in UE – Planuri ambitioase de crestere, dar sustenabilitatea ramane o provocare” publicat luni. Este posibil…

- Compania energetica romaneasca Nuclearelectrica a semnat joi, 7 septembrie, o scrisoare de intenție cu Fondul de investiții Three Seas Initiative (3SI) pentru a explora posibilitatea unei asocieri in comun in domeniul producției de energie regenerabila in Romania, scrie ceenergynews.com.Nuclearelectrica…

- ”Ultimii doi ani de perturbari energetice in Europa, pe fondul crizei provocate de razboiul din Ucraina, au creat tensiuni pentru consumatori, furnizori de energie electrica si investitori din cauza preturilor, accesibilitatii si rezilientei aprovizionarii cu energie. Sub presiunea uriasa pentru a compensa…

- Pe langa multe alte strategii pe hartie pe care municipalitatea baimareana le-a facut publice pana acum, fara a vedea ceva concret, mai exista inca una intitulata ” Strategia Smart-City Baia Mare 2030 ”, prin care se dorește ca orașul sa devina unul inteligent in urmatorii ani. Astfel, ni se spune ca…