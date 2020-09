Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a decis, la finele lunii aprilie, suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii din fondul de rezerva bugetara, cu suma de 16,5 milioane lei, destinata acordarii de catre Romania a unui ajutor umanitar extern, cu titlu gratuit, pentru Republica Moldova. In acest scop, Ministerul Sanatatii…

- Raportul Curtii de Conturi pentru perioada stprii de urgenta are o sectiune speciala destinata UNIFARM. Concluzia comisarilor este ca resursele financiare au fost destinate defectuos. ”Concluzia care se desprinde din cele prezentate este ca resursele financiare ale CN UNIFARM SA, care constau in credite…

- Ministerul Sanatatii, condus de Nelu Tataru, recunoaste ca a facut in perioada starii de urgenta trei contracte prin proceduri interne de incredintare directa cu Unifarm si Stimpex ca sa cumpere masti, echipamente de protectie, dezinfectanti, medicamente si izolete pentru a le trimite la Chisinau. Singurele…

- Potrivit unui raport al Curții de Conturi, Unifarm, companie deținuta de stat a vandut instituțiilor statului materiale de protecție neconforme și cu prețuri umflate. Unele dintre ele au ajuns și in Bistrița-Nasaud. Un raport al Curții de Conturi scoate in evidența faptul ca Unifarm, societate cu capital…

- Situație EXPLOZIVA la Ministerul Sanatații. Erori, abateri de la legalitate și regularitate, fapte pentru care exista indicii ca au fost savarșite cu incalcarea legii PENALE, situații de nerespectare a principiilor de economicitate, eficiența și eficacitate in gestionarea fondurilor publice, toate se…

- Q Magazine prezinta, in exclusivitate, Raportul rezultat in urma unei acțiuni de control realizate la Ministerul Sanatații in perioada 02.06.2020 – 02.07.2020, vizand modul de gestionare a resurselor publice in perioada starii de urgența. Echipa de auditori publici externi din cadrul Curții de Conturi…

- A doua problema privește acțiunea de ajutor umanitar pentru Republica Moldova, Curtea de Conturi identificand NEREGULI in ceea ce privește modul de desfașurare a operațiunilor și confirmand nemonitorizarea de catre Ministerul Sanatații a achizițiilor aferente ajutorului umanitar catre Republica Moldova,…