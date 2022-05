Stiri pe aceeasi tema

- Arestarea preventiva in dosarul DNA Timișoara a iordanianului iordanianul Mueen Al Shawish, zis ”Mimo”, asociatul in afaceri imobiliare a celebrului Pascu ”Puiu” Minda, cunoscut ca omul fara de care nu se poate mișca nimic in Giroc in afacerile cu terenuri, a produs panica in randul mafiei imobiliare.…

- Decizia a fost luata de instanta penala in dosarul 8297 302 2022, fiind astfel respinsa contestatia formulata de Bogdan Anghel, suspectul fata de care se luase initial masura arestarii preventive, la cererea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5. Pe de alta parte,…

- Radu Marinescu, avocatul lui Alex Bodi, face primele declarații dupa ce afaceristul a fost din nou plasat sub control judiciar. Contestația facuta de DIICOT a fost admisa, astfel ca acum fostul Biancai Dragușanu are din nou probleme cu legea.

- Daca in urma cu o saptamana Alex Bodi se bucura de libertate din toate punctele de vedere, acum o rasturnare de situație a avut loc in cazul sau. Ce se intampla in aceste momente cu fostul soț al Biancai Dragușanu.

- Prefectura Timiș va cere in instanța anularea autoriației de construire pentru un ansamblu de blocuri ridicate in comuna Giroc, aceasta pentru ca acolo ar exista probleme mari ridicate de emiterea acelui document, care nu respecta ceea ce se acordase prin certificatul de urbanism. Nicio primarie nu…