Curtea de Apel Bucuresti a respins cererea DNA privind punerea Elenei Udrea sub control judiciar

- Curtea de Apel București a respins, vineri, cererea procurorilor DNA de plasare a Elenei Udrea sub control judiciar pentru a nu fugi din țara dupa ce a fost condamnata marți la 8 ani de inchisoare cu executare. Citește și: VIDEO Renate Weber ARUNCA IN AER Romania: Se pot DESFIINȚA toate pensiile…

- Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, a declarat inaintea termenului de judecata de la Curtea de Apel București ca nu se pune problema sa plece din țara, prin urmare instanța nu are motive sa aprobe solicitarea DNA, care a cerut luarea masurii preventive a controlului judiciar.Pe 2 martie, Curtea…

- Procurorii DNA doresc plasarea sub control judiciar a Elenei Udrea, pentru a nu pleca din țara dupa ce a fost condamnata la 8 ani de inchisoare cu executare, transmite joi Antena 3. Potrivit sursei citate, cererea DNA va fi analizata vineri la Curtea de Apel București. Citește și: VIDEO Renate…

- Curtea de Apel București a pronunțat marți o prima sentința in dosarul finanțarii campaniei electorale din 2009, in care Elena Udrea, Ioana Basescu, dar și jurnalistul Dan Andronic sunt acuzați de instigare la luare de mita, spalare a banilor, marturie mincinoasa și favorizarea faptuitorului.UPDATE…

- Claudia Jderu, judecator in cadrul Curtii de Apel Bucuresti, se va pronunta maine in dosarul privind finantarii campaniei electorale din 2009. Cauza a fost instrumentata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie, iar inculpatii sunt: Elena Gabriela Udrea, fost deputat in Parlamentul Romaniei, banuita…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Bucuresti trebuia sa se pronunte azi in dosarul in care procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie au dispus trimiterea in judecata a Elenei Gabriela Udrea, fost deputat in Parlamentul Romaniei, si a Ioanei Basescu, notar public, fiica fostului presedinte…

- Un procuror DNA a cerut, astazi, la Curtea de Apel București, condamnarea Elenei Udrea la 12 ani de inchisoare pentru savarșirea infracțiunilor de instigare la luare de mita și spalare de bani in dosarul finanțarii campaniei electorale de la alegerile prezidențiale din 2009. De asemenea, procurorul…

- Curtea de Apel Bucuresti a amanat vineri, pentru 26 ianuarie, dezbaterile pe fond in dosarul finantarii campaniei electorale de la alegerile prezidentiale din 2009, in care sunt judecati Elena Udrea, Ioana Basescu si jurnalistul Dan Andronic. Judecatorii au amanat procesul dupa ce avocatul…