Cursurile online, prelungite până pe 8 februarie în România. Anunțul ministrului Educației Ministrul a precizat ca, deși prelungirea se putea face pana la finalul anului școlar, a refuzat, pentru ca dorește deschiderea cat mai repede a școlilor.„Avem maine (miercuri – n.red.) ședința de guvern. Vom avea o ordonanța de urgența prin care putem sa continuam invațamantul online. Așa cum am inceput semestrul intai, cu siguranța il vom termina, online. Speranța și dorința noastra este sa organizam semestrul doi intr-o maniera clasica, dar el trebuie finalizat. Ca sa poata sa fie finalizate e nevoie de o schimbare la legea 55, care dadea dreptul ministrului Educației sa decida trecerea in… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

