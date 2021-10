Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a dispus, luni, suspendarea cursurilor cu prezența fizica pentru noua unitați școlare, respectiv patru colegii, patru școli și un liceu, potrivit mediafax.ro. Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta a dispus suspendarea…

- Prefectura Capitalei a anuntat joi, 7 octombrie, ca elevii din 15 unitati scolare din municipiul Bucuresti vor participa incepand de maine la cursuri in regim online din cauza depistarii unor cazuri de COVID, conform deciziei Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgența. Scolile si…

- Un ordin comun al ministerelor Educatiei si Sanatatii, semnat vineri, arata condițiile și situațiile de suspendare și reluare a cursurilor in școli. Potrivit ordinului, cursurile cu prezenta fizica la nivelul intregii unitati de invatamant se suspenda pentru o perioada de 14 zile daca 50% din totalul…

- Cursurile cu prezenta fizica la nivelul intregii unitati de invatamant se suspenda pentru o perioada de 14 zile daca 50% din totalul grupelor/claselor au cursurile intrerupte din cauza imbolnavirilor cu noul coronavirus, prevede ordinul comun al ministrilor Educatiei si Sanatatii semnat vineri.…

- Se suspenda cursurile cu prezența fizica, in patru clase ale unor școli din județul Bistrița-Nasaud. Decizia a intrat in vigoare astazi, 17 septembrie. Anunțul a fost facut de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, din cauza cazurilor de Covid-19 indentificate. Conform Hotararii C.J.S.U.,…

- Se suspenda cursurile cu prezența fizica, in patru clase ale unor școli din județ, incepand de maine, 17 septembrie. Anunțul a fost facut in acesta seara, de Comitetul Județean pentru Situații de Urgența. Conform Hotararii C.J.S.U. nr. 163 din 16 septembrie 2021, se impune suspendarea cursurilor cu…

- Noul an scolar 2021 - 2022 incepe astazi, cu prezenta fizica la cursuri in cea mai mare parte a unitatilor de invatamant din Romania, dar cu masuri de protectie sanitara in contextul cresterii numarului de infectari zilnice cu SARS-CoV-2.Pentru cei aproximativ 2.900.000 de elevi si prescolari cursurile…

- Dupa un an de studiu online, universitațile se pregatesc sa reia cursurile fața in fața. Dar unele se gandesc sa condiționeze prezența fizica de vaccinare sau de testare. Ca sa incurajeze imunizarea, in Iași, studenții vaccinați pot sta gratis in camin timp de o luna. Univesitatea Babeș Bolyai ar vrea…