- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Vaslui a aprobat, vineri, suspendarea cursurilor la doua unitati scolare care functionau pana acum in scenariul galben, in urma infectarii cu SARS-CoV-2 in randul unor cadre didactice si nedidactice si a unor elevi si la o clasa in care s-a confirmat…

- Treisprezece clase de la unitati de invatamant din judetul Constanta vor trece la scenariul 3 de functionare, adica la cursuri exclusiv online, dupa ce au aparut cazuri de Covid-19 la elevi si cadre didactice. Prefectura Constanta a transmis, joi seara, printr-un comunicat de presa, ca prefectul…

- Trei educatoare s-au infectat cu coronavirus la unitatea respectiva de invațamant, astfel ca Gradinița nr. 9 a fost inchisa. Prefectul județului Brașov, Mihai-Catalin Vasii, a convocat, astazi o ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU), pentru a supune dezbaterii și votului propunerea…

- Elevii din 11 unitati de invatamant din judetul Valcea vor face, incepand de luni, cursuri exclusiv online, dupa ce numarul de imbolnaviri cu SARS-CoV-2 a crescut in localitatile in care respectivele unitati scolare sunt situate. In alte scoli, 12 clase si o grupa de gradinita au activitatea suspendata…

- Incepand cu data de 18 septembrie, scenariul de funcționare se schimba in trei unitați de invațamant din județul Bistrița-Nasaud, informeaza Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU). Intr-un comunicat de presa, CJSU precizeaza ca a adoptat Hotararea nr. 24/17.09.2020, care cuprinde cateva…

- Inspectoratul Scolar Judetean Constanta a anuntat, joi seara, ca au fost transmise propunerile privind scenariul de organizare si desfasurare a cursurilor in unitatile de invatamant din judetul Constanta, incepand cu 14 septembrie. Citeste si: 24 de scoli din Bucuresti raman inchise la inceput…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Satu Mare a adoptat, vineri, o hotarare privind obligativitatea purtarii mastii de protectie in spatii deschise, respectiv in pietele si targurile din judet, a informat Institutia Prefectului, printr-un comunicat de presa. „Hotararea intra in vigoare incepand…