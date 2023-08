Cadrele medicale de la Maternitatea Botoșani sunt trimise la cursuri de buna purtare și empatie, dupa ce Alexandra, o mama de 25 de ani a murit, in condiții scandaloase, in unitatea spitaliceasca. Familia sa a acuzat, printre altele, personalul de indiferența. Cursurile sunt organizate la inițiativa Consiliului Județean. „Aceste cursuri pentru medici, moașe, asistenți medicali, infirmieri și ingrijitori vizeaza aplicarea corecta a protocoalelor de ingrijire a pacientelor din Maternitate, dar și acordarea de ingrijire centrata pe femei și dezvoltarea empatiei și a spiritului de echipa in randul…