Cursul euro a crescut cu doi bani Aversiunea fața de risc a revenit pe piețele financiare, dupa incidentul produs de caderea accidentala in Polonia a unei rachete a forțelor antiaeriene ucrainene. Cursul euro a urcat de la 4,9032 la 9,9209 lei, intr-o ședința in care tranzacțiile se realizau in culoarul 4,914 – 4,922 lei. Evoluția economiei romanești și a leului va fi influențata, in scurt timp, de posibilitatea intrarii in recesiune a statelor din zona euro și Marea Britanie. In schimb, conform unei analize Morgan Stanley, economia americana ar putea evita o astfel de situație, datorita rezistenței pe care o arata piața muncii… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lunea aceasta, guvernatorul BNR a prezentat Raportul asupra inflației, prilej cu care a declarat ca „nu vedem inca tendinte periculoase la cursul de schimb. El a fost relativ stabil si ne-a ajutat”. Aceasta afirmație exprima posibilitatea ca acest an sa se incheie sub pragul de 4,95 lei. Cursul euro…

- ”In luna septembrie 2022, castigul salarial mediu brut a fost 6.457 lei, cu 109 lei (+1,7%) mai mare decat in luna august 2022. Castigul salarial mediu net a fost 4.003 lei, in crestere cu 70 lei (+1,8%) fata de luna august 2022. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu net s-au inregistrat…

- bC.A. al BNR a decis, in principalul eveniment al finalului de an al pieței financiare locale, sa majoreze dobanda sa de politica monetara de la 6,25 la 6,75%/an. Decizia vine in contextul in care, conform comunicatului de presa al bancii centrale, „rata anuala a inflației este așteptata sa mai creasca…

- Reducerea volumelor de tranzacționare din piața valutara, care au coborat miercurea trecuta cursul euro la 4,8753 lei, minimul ultimelor aproape doua luni, au facut ca media de la inceputul acestei saptamani sa urce la 4,9141 lei, in timp ce tranzacțiile se realizau in culoarul 4,912 – 4,92 lei. Comparativ…

- „Nimeni nu s-ar lasa pacalit” daca Rusia ar pregati o escaladare a conflictului din Ucraina sub pretextul folosirii de catre Kiev a unei „bombe murdare”, mentionate de guvernul rus, au afirmat luni intr-o declaratie comuna ministrii de externe din Franta, Marea Britanie si Statele Unite, relateaza AFP.…

- Acest anunt se inscrie in vointa manifestata de aliatii Ucrainei reuniti miercuri la Bruxelles de a ajuta Kievul sa isi consolideze apararea antiaeriana cat mai curand posibil, dupa bombardamentele intense ale Rusiei asupra tarii.Rachetele AMRAAM, care vor fi furnizate Kievului "in urmatoarele cateva…

- Doar o țara poate influența 100% cursul razboiului din Ucraina - Statele Unite ale Americii. Aceasta opinie a fost exprimata de jurnalistul, expertul Centrului pentru Studii Strategice și Reforme, Alexandru Stahurschi, in emisia postului de televiziune TV8, transmite Noi.md. "Ințelegem foarte bine cine…

- Polonia discuta cu Statele Unite despre stationarea de armament nuclear pe teritoriul sau, in cadrul actiunilor de contracarare a amenintarilor Rusiei, spune presedintele Andrzej Duda, in contextul declaratiilor liderilor de la Moscova privind Ucraina.