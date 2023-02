Stiri pe aceeasi tema

- Doua noi curse charter vor fi introduse, in sezonul de vara, pe Aeroportul International Sibiu, fiind vorba despre zboruri spre Creta Heraklion (Grecia) si Monastir (Tunisia). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Din 16 iunie 2023, de pe noul aeroport al Brașovului se va zbura vinerea și sambata spre Antalya (Turcia), iar lunea spre Creta (Grecia). Agențiile de turism vor sa aiba din octombrie și un zbor spre Egipt.

- Un cutremur cu magnitudinea 7,8 a lovit, azi, sudul Turciei, in apropierea orașului Gaziantep, a raportat Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS). Seismele s-au resimțit in toata zona de sud-est a Turciei, dar si in Liban, Grecia, Istrael Siria si in Cipru. Peste 640 de oameni…

- Conform unei informari transmise de turoperatorul Join Up, compania aeriana ucraineana SkyUp Airlines va opera incepand din vara anului 2023, zboruri charter din și spre patru aeroporturi din Romania, printre care se afla și cel din Cluj-Napoca, scrie BoardingPass. De pe aeroportul internațional „Avram…

- Destination Insights este un instrument Google care ofera informații despre destinațiile pe care oamenii dintr-o țara le cauta pe Google, in interiorul sau in afara ei, precum și date despre zonele unde sunt persoane interesate sa calatoreasca in țara selectata, interes manifestat prin cautari pe Google.…

- Potrivit consultanților Travel Planner, 2023 va fi un an bun pentru vacanțe, in special pentru turiștii care rezerva in sistem early booking și beneficiaza de reduceri consistente. Turiștii trebuie sa știe ca pe fondul inflației și al nesiguranței determinate de evenimentele din ultimii trei ani, prețurile…

- Ministerul de Interne al Austriei a consemnat o scadere cu 70% a numarului de migranti intrati ilegal pe teritoriul sau intre mijlocul lunii decembrie si primele zile din ianuarie, a transmis duminica agentia APA.Aceasta scadere se datoreaza incetarii regimului de scutire de vize in Serbia pentru cetatenii…

- Mai multe zboruri charter din Cluj-Napoca spre Grecia, Turcia, Spania, Egipt și Cipru sunt lansate de turoperatorul Paralela45 pentru vara viitoare, cu ocazia targului de turism organizat in perioada 25-27 noiembrie. Pachetele de vacanța in Heraklion, Chania, Rhodos, Zakythos, Antalya, Hurghada, cu…