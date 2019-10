Stiri pe aceeasi tema

- Grossi a obtinut 20 de voturi din partea celor 35 de tari membre in consiliul de conducere al AIEA, in timp ce rivalul sau roman, Cornel Feruta, care asigura interimatul in fruntea organizatiei, a primit 14 voturi, conform unui comunicat al organizatiei. Cu toate acestea, ambasadorului Argentinei…

- Directorul general interimar al Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (AIEA), ambasadorul roman Cornel Feruta, si inaltul diplomat argentinian Rafael Grossi au ramas singuri in cursa pentru ocuparea functiei de conducere a acestei institutii, relateaza luni dpa potrivit Agerpres. AIEA a…

- Slovaca Marta Ziakova, argentinianul Rafael Grossi, romanul Cornel Feruta si burkinezul Lassina Zerbo si-au prezentat in fata guvernatorilor viziunile si strategiile pentru acest organism, al carui director general anterior, japonezul Yukiya Amano, a decedat pe 18 iulie la 72 de ani. Pentru prima…

- Directorul general interimar al Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA), Cornel Feruta, a ajuns duminica la Teheran pentru intalniri la nivel inalt cu responsabili iraninieni, informeaza agentia iraniana Isna, preluata de AFP. Vizita are loc a doua zi dupa anuntarea de catre…

- Diplomatul roman Cornel Feruta i-a informat miercuri pe angajatii Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (IAEA) ca a decis sa intre in cursa pentru a deveni urmatorul director general al Agenti...

- Diplomatul roman Cornel Feruta i-a informat miercuri pe angajatii Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (IAEA) ca a decis sa intre in cursa pentru a deveni urmatorul director general al Agentiei, ceea ce duce numarul candidatilor la trei de pe trei continente, transmite Reuters. …

- Consiliul guvernatorilor Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) a stabilit joi calendarul alegerii unui nou director general al organizatiei, dupa decesul la jumatatea lunii iulie a japonezului Yukiya Amano, transmite AFP, care noteaza ca procesul are loc

- Functia respectiva a ramas vacanta dupa decesul la 22 iulie a japonezului Yukiya Amano, directorul general al AIEA din ultimii 10 ani. Se asteapta ca in luna septembrie Consiliul Guvernatorilor - format din 35 de tari - sa aleaga un nou director general.Potrivit comunicatului, Argentina…