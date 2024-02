Cursa pentru Casa Albă. Două căi, o singură națiune Un numar tot mai mare de inalți oficiali NATO avertizeaza asupra unei confruntari militare directe intre Europa și Rusia intr-un viitor nu foarte indepartat. Kremlinul neaga orice intenție de a ataca alianța transatlantica, denunțand o campanie de alarma in beneficiul armatelor occidentale și al producatorilor de arme. Cu siguranța, asaltul asupra NATO ar avea consecințe […] The post Cursa pentru Casa Alba. Doua cai, o singura națiune first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar tot mai mare de inalți oficiali NATO avertizeaza asupra unei confruntari militare directe intre Europa și Rusia intr-un viitor nu foarte indepartat. Kremlinul neaga orice intenție de a ataca alianța transatlantica, denunțand o campanie de alarma in beneficiul armatelor occidentale și al producatorilor…

- Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, vine cu un anunț important pentru alianța: 18 state membre NATO au planuri de a atinge obiectivul de cheltuire a 2% din produsul intern brut pentru aparare in 2024. Acest anunț marcheaza o creștere impresionanta fața de 2014, cand doar trei țari au reușit…

- Sugestia președintelui rus Vladimir Putin privind o incetare a focului in Ucraina, pentru o "inghețare" a razboiul, a fost respinsa de Statele Unite dupa mai multe contacte desfașurate prin intermediari, au declarat pentru Reuters trei surse rusești familiarizate cu discuții.Eșecul propunerii lui Putin…

- UPDATE 9:12 - Ucraina multumeste Romaniei pentru cele „15 convoaie militare trimise”Romania a trimis Ucrainei 15 convoaie cu ajutoare militare si va ajuta la antrenarea pilotilor ucraineni pe avioane F-16, informeaza Centrul pentru Comunicare Strategica, o organizatie oficiala a guvernului ucrainean…

- Declarații sumbre. Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, i-a chemat pe europeni sa-si mareasca productia de arme pentru a creste livrarile catre Ucraina si preveni o confruntare cu Moscova „care ar putea dura zeci de ani”, intr-un interviu acordat sambata presei germane, citat de AFP. La mai…

- Premierul Marcel Ciolacu a fost intrebat vineri ce mesaj le transmite Guvernul Romaniei cetațenilor, dupa ce șeful armatei Regatului Unit și liderul PPE Manfred Weber au vorbit recent despre nevoia de pregatire pentru un eventual razboi cu Rusia, relateza News.ro.„Nu este cazul sa ne pregatim de razboi”,…

- 'Kremlinul nu are un scop final in acest razboi din Ucraina. Exista un numar mare de ținte și in Europa de Est' – avertismentul președintelui LituanieiUcraina va caștiga razboiul cu Rusia, insa este necesar sa fiți pregatiți pentru un conflict prelungit - considera președinții Letoniei, Lituaniei și…

- Decizia Comitetului International Olimpic de a admite la Jocurile Olimpice de la Paris-2024 sportivii rusi si belarusi sub un drapel neutru este „gresita” si „incurajeaza” Moscova si Minskul sa isi continue atacul asupra Ucrainei, afirma autoritatile de la Kiev, informeaza AFP. „Membrii Comitetului…