Cursă infernală în Cluj-Napoca! O maşină este condusă inexplicabil pe contrasens O cursa nebuna a fost filmata in Cluj-Napoca. Un tanar are 20 de ani a condus pe contrasens. In imagini se vede cum celelalte masini incearca sa-l evite, insa, la un moment dat, impactul cu un alt autoturism nu mai poate fi evitat. S-a intamplat pe un bulevard din centrul orasului, iar imaginile au fost postate pe o retea de socializare. Citeste articolul mai departe pe a1.ro…

Sursa articol: a1.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un sofer a fost filmat pe contrasens, pe o strada intens circulata din Cluj-Napoca. Exista suspiciuni ca era drogat, motiv pentru care i-au fost recoltate probe. Soferul a fost filmat conducand pe contrasens de catre un alt participant la trafic din Cluj-Napoca, iar apoi imaginile au fost postate pe…

- Pompierii clujeni au intervenit de urgența vineri seara, in jurul orei 19:10, pentru a stinge flacarile care au cuprins un autoturism pe strada Sfantul Ion, din municipiul Cluj-Napoca. Ajunși la locul incendiului, pompierii au gasit un barbat in varsta de aproximativ 65 de ani, intins pe carosabil,…

- Un groaznic accident rutier s-a produs in seara zilei de joi, 31 octombrie, in localitatea sibiana Cartisoara. O femeie si copilul ei de 7 ani au murit dupa ce au fost loviti de un sofer beat si fara permis.

- O femeie a murit duminica, dupa ce mașina in care era, condusa de un barbat de 87 de ani, s-a rasturnat intr-o rapa, in județul Hunedoara. Potrivit IPJ Hunedoara, Poliția Brad a fost sesizata ca pe un drum de langa Rusești a avut loc un accident. Polițiștii au constatat ca un barbat de 87 de […] Articolul…

- Polițiștii au deschis o ancheta dupa ce un barbat a fost filmat în timp ce conducea o mașina pe contrasens, pe autostrada A4, în județul Constanța. Imaginile au fost filmate de un alt conducator auto, ce se deplasa regulamentar, și au fost postate pe internet.

- Un tanar de 22 de ani este cercetat pentru ucidere din culpa si conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului dupa ce a lovit in plin un pieton de 26 de ani care traversa strada neregulamentar.

- O tanara in varsta de 22 de ani, care se afla pe o trotineta electrica, a fost ranita miercuri, in urma unui accident care a avut loc in Cluj Napoca. Momentul impactului a fost surprins de o camera de supraveghere.

- In imaginile surprinse, doi șoferi calca linia continua pe o șosea cu o banda pe sens unul efectuand o depașire iar celalalalt un viraj la stanga. Mașinile se accidenteaza pe contrasens, una din ele ajungand in sanț. Linia continua delimiteaza benzile de circulație insa mulți șoferi…