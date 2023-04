Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca, in urma continuarii demersurilor task force-ului interinstituțional convocat de ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu la data de 16 aprilie 2023, alți doi cetațeni romani au parasit teritoriul Sudanului in cursul zilei de 24 aprilie 2023 cu un zbor de evacuare organizat de catre autoritațile suedeze, pana in Djibouti. MAE, prin misiunile diplomatice și consulare romane implicate, a eliberat documente de calatorie pentru cetațenii romani in cauza, care nu mai dețineau documente valabile, și a organizat, in cooperare cu autoritațile suedeze,…